Église / Charge Épiscopale : Mgr Benjamin Ndiaye revient sur les raisons de sa demande à être déchargé

Dans un entretien accordé à la RTS, le désormais ex Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, est revenu sur les raisons de son renoncement de la charge épiscopale. Selon Monseigneur Benjamin Ndiaye, les dispositions de l’Église prévoient qu’à l’âge de 75 ans on soit libéré de la charge épiscopale qui est assez lourde.

Face au journaliste Pape Alé Niang, ce dernier considère que c’est un âge respectable qui peut permettre encore d’avoir un temps de répit avant de rejoindre le seigneur. « Cette règle me paraît tout à fait indiqué. J’étais même dans le style de dire pour notre pays qu'à 70 ans, on devrait pouvoir être libéré parce que la tâche est lourde. Toujours est-il au terme d’un service que l’on a rendu, il est important aussi d’avoir droit au repos », a-t-il déclaré.

À cet effet, Mgr Benjamin Ndiaye s’est réjoui de cette issue qui lui a été accordé par le Pape et du choix porté sur Mgr André Guèye, nouvel Archevêque de Dakar. Car, pour lui, celui-ci a déjà une belle expérience pastorale comme Evêque du diocèse de Thiès et qu'il pourra mettre son intelligence, sa force et sa dimension apostolique au service de ses diocésain s de Dakar.

C’est sur ses propos qu’il a souhaité la bienvenue à Mgr AndréGuèye tout en l’assurant de sa communion dans la prière pour un apostolat fécond dans l’archidiocèse de Dakar.