Eductour/Festival Koom-Koom de Ziguinchor 2024 : Petit Pèlerinage à Cabrousse, fief de la reine prêtresse Aline Sitoé Diatta

Dans le cadre du Festival Koom-Koom de Ziguinchor qui se déroule du 17 au 22 décembre 2024, un petit pèlerinage a été effectué à Cabrousse, village de la prêtresse casamancaise, Aline Sitoe Diatta. L'équipe de Dakaractu s'est rendue dans le village situé dans la communauté Rurale de Diembéring, dans le Sud de Cap Skirring, où se dresse, ce qui reste de la mémoire de la "Dame de Cabrousse", Aline Sitoé Diatta, la tombe de sa fille la princesse Niawless Anne Marie Diatta, décédée en Gambie et dont le corps a été rapatrié au Sénégal en 2015 dans son village natal.

C'est vers 13h, que le groupe de journalistes, venu dans le cadre du Festival Koom-Koom de Ziguinchor, est arrivé dans le village de Cabrousse. Sous un soleil tapant, ils foulent le sol du quartier Nialou. Ce mardi 17 décembre, le village est presque désert et pour cause, c'est la période des récoltes de riz et les femmes sont presque toutes dans les rizières, nous siffle-t-on. Les quelques personnes rencontrées dans la rue sont des élèves qui revenaient des cours.

"Cabrousse est un grand village qui a trois quartiers. Le premier quartier s'appelle Mossor, le deuxième Kadiakay, et le troisième quartier, c'est Nialou. Présentement, nous sommes à Nialou", explique Lamine Diop Sané.

La particularité de Cabrousse est que la semaine dure 6 jours au lieu de 7 jours. Une situation perplexe qui était due à un vent de contestation contre la colonisation, dirigée par la prêtresse Aline Sitoé Diatta. "On peut se retrouver en jour de repos, un jour ouvrable dans le village de la dame de fer, Aline Sitoé Diatta", raconte-on. Héroïne de la résistance sénégalaise contre la colonisation, Aline Sitoé Diatta est née en 1920 à Cabrousse, avant de décéder en 1944 à Tombouctou au Mali où elle fut déportée par les colons...