Éducation : les femmes du Sels honorent une cinquantaine d'élèves de l’élémentaire, du collège et des daara

La commission nationale des femmes du Sels a célébré la performance des meilleurs élèves de l'école élémentaire, du collège et des daara pour l'année scolaire 2022-2023. Ce sont au total 55 élèves issus des différents établissements des inspections académiques de Dakar, Thiès et Fatick qui ont été honorés ce Samedi au siège de la CNTS, dont 15 sont des daara, mais également les deux meilleurs élèves aux examens de l'entrée en sixième.



Selon la présidente de la commission nationale des femmes du Sels, l'idée c'est d'encourager l'excellence, de donner le goût aux autres élèves des études et l'envie de réussir. L'édition de cette année est célébrée sous le thème : "L'éducation dans la paix" une façon pour ces femmes de prôner le syndicalisme de développement. "On prône les idées et les propositions. Donc, c'est pour celà que tout ce que nous voulons c'est un système éducatif dans la paix", a soutenu Aïssatou Touré, présidente de la commission nationale des femmes du Sels.