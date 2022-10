Éducation : L’IEF de Rufisque Commune appelle à une sensibilisation collective pour le droit à l'éducation de tous les enfants.

L’éducation est un droit fondamental pour tous les enfants quel que soit leur handicap, raison pour laquelle l’IEF de Rufisque Commune a organisé une journée de sensibilisation des communautés, pour l'inscription des enfants à besoins éducatifs particuliers d’intégrer les écoles inclusives.



M. Guèye Mbaye Salla, responsable de l’inclusion à l’école Douta Seck est revenu sur les points focaux de la caravane de sensibilisation dont le but est de montrer l’importance de l’éducation inclusive pour des enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux;

L'inspecteur de l'éducation Ibrahima Faye a mis le point sur la discrimination que subissent ces enfants handicapés et qui ne sont pas responsables de leur situatio. Il invite ainsi à leur intégration dans les écoles. Ces dernièrs ont prouvé qu'ils peuvent réussir, en donnant en exemple l’école Chérif 1 où il y a les mal-voyants.



Il reviendra aussi sur des efforts qui sont en train d’être faits pour l’insertion de ces enfants avec des maîtres ont été formés en braille à Chérif 1 et à Thiawlène des maîtres sont formés en technique gestuelle et qui font que les résultats au CFEE sont importants. D'après Mme Ndouf Fatou Ba, inspectrice de l’éducation en service à l’académie de Rufisque et point focal de l’éducation inclusive, a tenu à remercier les partenaires, particulièrement « le projet faire l’école » et a lancé un appel aux autorités municipales afin d’aider les élèves handicapés en ce début d’année scolaire.