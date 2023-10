Éducation /FIEF 2023 : Mamoudou I. Kane salue l’initiative de la COSYDEP et décline sa vison de l’école

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique (COSYDEP), organise les 06 et 07 octobre 2023, la 3ème édition de la Foire des Innovations en Éducation et Formation (FIEF), sous le thème général : « De nouveaux outils pour un système éducatif transformé, inclusif, adapté et résilient » Une initiative vivement salué par le candidat à l’élection présidentielle de février 2024, M. Mamoudou Ibra Kane. Le président du mouvement citoyen "Demain, c’est Maintenant", a profité de l’occasion pour décliner sa vision de l’éducation.