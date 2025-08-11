Economie du pays, chômage : La CDS condamne l’arrêt des chantiers et les licenciements dans le secteur du bâtiment

Évoquant l'économie du pays, la CDS estime que le Sénégal est marqué par une atmosphère de découragement ou de pesanteur causée par des décisions inadéquates. A ce titre, ils n’ont pas manqué de rappeler l’arrêt de plusieurs chantiers conduisant à un taux pléthorique de chômage.



« Au plan interne, la situation économique du pays est caractérisée par une morosité extrême due essentiellement à des décisions inopportunes, voire très peu réfléchies. Pour rappel, le gouvernement avait décidé, sans tenir compte du rôle moteur du secteur du bâtiment, d’arrêter la quasi-totalité des chantiers du pays. Ce qui a induit l’arrêt de plusieurs activités connexes et un accroissement vertigineux du chômage, s’ajoutant aux licenciements d’agents de plusieurs structures publiques et parapubliques, autorisant le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal(RTS)à parler de plus de 30.000 déflatés que l’on a voulu remplacer par des militants du PASTEF » ,ont-ils affirmé.