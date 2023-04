Économie Solidaire : « Nous reconnaissons un peu les acteurs à travers cet agrément qui leur permet d’avoir un régime fiscal et douanier.. » ( Ibrahima Fall/Directeur de cabinet du MMESS)

Le Ministère de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire, en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT), a organisé ce 18 avril à la Sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, une cérémonie de remise d'agrément ESS. À en croire la représentante du BIT, Madame Fatima Christiane Ndiaye, cet événement marque une étape majeure dans la formalisation, la promotion et l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire au Sénégal.Trois structures, dont la SCOOP BOK DIOM, la SCOOP BOK KHALATT et le RESOPP, recevront l'agrément, offrant ainsi de nombreux avantages fiscaux et économiques spécifiques. « Ce sont ces trois coopératives qui ont maintenant leurs agréments. C’est une occasion pour féliciter le Ministère du Microfinance, de l'Économie Sociale et Solidaire pour le soutien apporté aux coopératives encadrées par le BIT », a-t-elle ajouté. Venu représenter le MMESS, Ibrahima Fall, le directeur de Cabinet du Ministre Victorine Ndèye, déclare : « Nous venons d’assister à la remise des premiers agréments des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire suite à l’adoption de la loi qui encadre l'Économie Sociale et Solidaire depuis 2021 et surtout pour un événement que le Sénégal s’apprête à accueillir qui est le Forum Mondial de l’Économie Sociale et Solidaire qui se tiendra au mois de mai prochain. C’est pourquoi on a senti le besoin de mettre en place ce dispositif qui permet à chaque acteur de l’ESS de disposer d’un agrément. » Cet agrément c’est l’aboutissement d’un processus. « Il faut le dire, l'Économie Sociale et Solidaire, on l’utilise depuis plusieurs années. Aujourd’hui nous reconnaissons un peu les acteurs à travers cet agrément qui leur permet d’avoir un régime fiscal et douanier qui peut être favorable », a assuré ce dernier.

Le MMESS, à travers sa LŒSS, a mis en place un dispositif innovant à savoir l’agrément Économie Social et Solidaire. « De plus, les bénéficiaires vont pouvoir capter des fonds à travers la mise en synergie et un accès aux crédits et à la protection sociale. Cette cérémonie n’est que le début car d’autres organisations qui vont remplir les critères vont en bénéficier à leur tour », a conclu Ibrahima Fall, directeur du cabinet du MMESS ...