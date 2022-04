Économie : Le déficit commercial de l’Uemoa s’est creusé de 25,5 milliards (Bceao)

‘’La preuve par la comparaison faite, par rapport au même trimestre de l’année précédente où le déficit commercial de l’Union s’est creusé de 470,9 milliards pour ressortir à 496,4 milliards au quatrième trimestre 2021.



Publié le 31 mars 2022, par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), le rapport sur la politique monétaire dans l’Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine) a décrit une évolution du commerce extérieur qui dénote un déficit commercial de 25,5 milliards de nos francs.Une situation que la Banque centrale a tenté d’expliquer par ‘’un accroissement des importations (+21,9%) plus important que celui des exportations (+12,8%)’’.Selon elle, ‘’les exportations ont été tirées à la hausse par les ventes de pétrole (+82,1%), de coton (+59,3%), de caoutchouc (+43,1%), de l’or (+5,3%) et de cacao (+1,0%), du fait principalement de l’orientation favorable des cours de ces produits sur les marchés internationaux. La progression des exportations a toutefois été atténuée par le repli des ventes d’anacarde (-5,1%), en lien avec la baisse des volumes expédiés à l’extérieur (-3,8%) conjuguée au recul des cours de ce produit sur les marchés internationaux’’, a souligné ledit rapport parcouru par Dakaractu.