Économie : Le Sénégal devra bénéficier de près de 230 milliards de francs CFA du FMI en mi-juillet

Dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par le Mécanisme Élargi de Crédit (MEC), la Facilité Élargie de Crédit (FEC) et la Facilité de Résilience et de Durabilité (FRD), la mission du Fonds monétaire international qui séjourne au Sénégal depuis le 6 juin dernier, a tenu une conférence de presse ce mercredi. Selon le chef de mission du FMI, Edward Gemayel, « tous les critères de indicateurs quantitatifs en fin décembre sont respectés à l’exception de ceux qui portent sur la valeur nominale de la dette qui a dépassé son seuil ». Face à la presse, le chef de mission du FMI poursuit sa prise de parole lors de laquelle il a rappelé que, pour le Sénégal, les repères structurels sont bien sont visibles. La mission note que des progrès ont été accomplis en matière de réformes structurelles, trois des six repères structurels pour la deuxième revue du programme MEC/FEC ayant déjà été remplis. Une des deux mesures de réforme au titre de la FRD est en bonne voie d'achèvement avant la réunion du conseil d'administration prévue pour la deuxième quinzaine de juillet.Une fois l’accord avec le personnel conclu pour le Sénégal, il s’agira selon Mr Gemayel, pour le conseil d’administration du FMI de faire l’examen de ces programmes pour le Sénégal et leur niveau de progression, il pourrait être possible de décaisser un montant de près de 240 milliards de francs CFA, assure Edward Gemayel, chef de mission du FMI au Sénégal.