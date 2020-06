Économie : La Sonatel se lance dans une levée obligataire de 100 milliards de F Cfa.

La Sonatel vient de se positionner sur le marché obligataire pour un montant de 100 milliards de nos francs. Cet emprunt obligataire est une dette émise pour se financer auprès d’investisseurs, appelés les obligataires. Un palier de nouveau pour la Sonatel qui, depuis sa création, s’est distinguée de par son excellence technologique, sa capacité d’anticipation et d’adaptation, renseigne un communiqué parcouru par Dakaractu.





‘’Le programme d’investissements financé par cet emprunt obligataire sera dédié, aux investissements sur les infrastructures permettant de soutenir le segment voix’’ ; à ‘’l’accélération des principaux relais de croissance ainsi que le lancement de nouveaux métiers (Energie, Banque, contenus multimédias) ; à la poursuite de ‘’la modernisation et l’extension du réseau Sonatel tout en renforçant le rôle de pionnier du Groupe Sonatel en termes d’innovation et de technologie dans le secteur des télécommunications’’.



Cet emprunt obligataire a été approuvé par le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (Crepmf) pour l’émission de 10 000 000 obligations au prix unitaire de 10 000 F Cfa, a appris Dakaractu via le document. Document dans lequel il est aussi relevé que ‘’cet emprunt sera amorti sur une maturité de 7 ans à un taux d’intérêt facial de 6,50% / an. La période de souscription sera ouverte du 15 juin au 15 juillet 2020’’.







À noter que Sonatel, dans sa note d’information, dit avoir ‘’toujours su, de par sa gouvernance et sa politique d’investissement soutenue, impulser ses relais de croissance et diversifier son modèle économique face aux évolutions de son secteur’’. D’ailleurs, dit-elle, ‘’c’est dans l’objectif de diversification des sources de refinancement que le Conseil d’administration a voté une résolution de recours à un emprunt obligataire par appel public à l’épargne lors de son assemblée générale 2020. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du financement de son plan d’investissement 2020 au Sénégal, principal marché du groupe Sonatel.



Dans la procédure d’obtention de ce visa, Sonatel, en tant que société émettrice sur le Marché financier régional (Mfr), dit s’être ‘’vue octroyer la meilleure note pour une entreprise privée émettrice au sein de la zone Uemoa à date : l’«Investment Grade». L’émetteur est également la première entreprise privée en termes de chiffre d’affaires de la région et dispose d’un risque de crédit exceptionnellement bas dans un contexte économique ponctué d’incertitudes ; d’une forte capacité à honorer le service de la dette à court et à long terme ; d’une gouvernance respectant les meilleurs standards internationaux’’.



Pour cette levée obligataire, la Sonatel a mandaté la Société de Gestion et d’Intermédiation Impaxis comme Arrangeur et Chef de file chargée de la préparation et de la réalisation de cet emprunt obligataire sur le marché financier régional de l’Umoa.