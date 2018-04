Eco-Social :MALAW D’OR PRESTIGE DU MEILLEUR MANAGER DE L’ANNEE: la Dg de l’ACBEP primée

Les actions de Mme Socé Diop Dionne à la tête de la stratégique Agence de la Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) récompensée .La patronne de cette structure étatique en charge de la maitrise d’ouvrage des grands chantiers publics s’est vue attribuer le Malaw d’or prestige décernée chaque année par les camarades du président Idrissa Thiam de l’UNACOIS Jappo. La cérémonie de remise des distinctions a été décentralisée cette année dans la capitale du rails et rehaussée de la présence du président du parlement de la CEDEAO et du ministre des Sports , Matar Ba, tous deux primés , aussi dans leur domaine .Pour les promoteurs de la cérémonie de gala , cette distinction décernée à ce brillant ingénieur en génie civil qui pilote la plus grande agence publique dans le domaine des infrastructure « récompense un engagement patriotique , un manager avisé et une expertise avérée dans le secteur des bâtiments publics ,de la part d’une femme qui a consacré toute sa carrière au service de l’Etat et des populations » ont-ils justifié .Le Malaw d’or prestige est dévolu aux grands manager du secteur public ou privé dont l’action a la tête de l’entreprise privée ou d’une direction publique a su donner une impulsion ou un dynamisme avéré .Justifiant le choix de la patronne de l’ACBEP , le président Idrissa Thiam , a révélé que le jury a été impressionné par la ‘’reconnaissance unanime’’ des professionnels du secteur des BTP qui plus est dans un secteur où les femmes ont été jusque là exclu .Pour l’heureuse récipiendaire qui a dédié son prix au président de la république , cette distinction de la part du secteur privé national est perçu comme une motivation supplémentaire « à redoubler d’efforts dans un secteur stratégique pour la réussite du Plan Sénégal Emergent (PSE) né de la vision prospective du président Macky Sall . Saluant cet honneur qui lui a été faite par les promoteurs du Malaw d’or, elle avoue l’apprécier à sa juste valeur d’autant que c’est la première fois qu’elle voit le président Idy Thiam, ce qui à ses yeux un gage d’objectivité et de transparence de la part du jury. Elle souligne par ailleurs, partager cette récompense individuelle avec l’ensemble de ses collaborateurs de l’ACBEP et ses partenaires du secteur privé national

Pour rappel l’UNACOIS Jappo , présidée par Idrissa Thiam , est la principale organisation patronale nationale revendique plus de 70000 membres composés de commerçants , industriels , transporteurs à travers tous les coins et recoins du pays .