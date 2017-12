Échanges d’incivilités entre Sadaga et Bara Doly : « Guerre des chapelets » entre députés de Touba

Les députés de Touba, Modou Bara Dolly du groupe des libéraux démocrates et Abdou Lahad Sadaga de « Benno » se sont comportés de la pire des manières lors du vote du budget du ministère des transports aériens. Sadaga qui répondait à des attaques de l’opposition, a rappelé les propos de Me Wade qui indiquait avoir été dans sa jeunesse « franc-maçon » mais radié par la suite. Il a rappelé aussi de nombreuses dettes contractées par ce dernier lors de son magistère. Un rappel qui a déplu à Modou Bara Dolly qui a répliqué en accusant le « père » de Sadaga « Me Wade a l’âge d’être ton papa.Il faut être respectueux a-t-il tonné ». Une réplique qui a rendu plus lourde l’atmosphère, et il a fallu, au président de séance beaucoup de peine pour désamorcer la jambe.