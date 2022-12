Eaux et forêts : le député Guy Marius Sagna révèle des "manip" dans le processus de recrutement des agents...

Le recrutement des agents techniques des eaux et forêts souffrirait de « manipulation » selon Guy Marius Sagna. Le député, lors du passage du Ministre de l’environnement et du développement durable, Alioune Ndoye, a laissé entendre que les sortants de l’école de Djibélor ne semblent pas être concernés par ces recrutements. Il a indiqué qu’il n’y a seulement que 1.022 agents des eaux et forêts pour protéger toute la flore sénégalaise.