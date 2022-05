EXPO DUBAI 2020 : Félicitations du Secrétaire Général du B.I.E. au Dr Malick Diop, Commissaire Général du Sénégal

À la suite de la bonne implication et de l'intérêt envers l'Organisation dont a fait montre le Sénégal à l'Expo 2020 Dubaï, le secrétaire général du bureau international des expositions, Dimitri S. Kerkentzes, dans une lettre, a tenu à féliciter le Commissaire Général du Sénégal pour le succès du Pavillon national à l'Expo 2020 Dubaï.

« Ayant eu l'opportunité de m'y rendre à plusieurs reprises, j'ai pu apprécier la dimension thématique qui a été développée et présentée aux très nombreux visiteurs venus découvrir le Pavillon. L'agencement et les différents espaces conçus ont permis à chacun de se plonger dans les riches projets entrepris par le Sénégal mais aussi d'y découvrir sa culture. L'impact qui en a découlé, a ainsi été incontestable aux yeux de tous », a déclaré M Kerkentzes.« Permettez-moi de vous remercier à titre personnel et au nom du Bureau International des Expositions pour votre implication et intérêt envers l'Organisation ainsi que pour la force avec laquelle vous avez porté les idées et le projet qui a fait naître le Pavillon du Sénégal. Je me réjouis de poursuivre notre étroite collaboration et souhaite vous renouveler le plein soutien du Secrétariat du BIE à cet égard », a-t-il aussi ajouté...