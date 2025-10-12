Dya - Dotation des écoles en fournitures scolaires : Le Maire Tamsir Guèye dégage une enveloppe de 18 millions

Le Maire de la commune de Dya, Tamsir Guèye, a déployé les gros moyens pour mettre à la disposition de la communauté éducative, un important lot de fournitures scolaires. Ainsi, 18 millions de FCFA ont été dépensés pour satisfaire les besoins et préoccupations exprimés pour le bon déroulement des enseignements-apprentissages, dès la rentrée des classes.
''Nous avons mis à la disposition de l'ensemble des 19 écoles élémentaires que compte la commune, des deux cases des tout-petits mais aussi 8 classes préparatoires, ainsi que nos deux lycées et notre collège, 240.150 cahiers, 20.300 bics mais aussi 35 rames de papier. À côté aussi nous pouvons avoir des photocopieuses, de l'encre et tout le matériel dont l'élève et l'enseignant auront besoin pour faire une bonne année scolaire'', a-t-il fait savoir.
Selon Monsieur Guèye, cette année l'équipe municipale a dégagé une enveloppe de ''18 millions de FCFA et conformément aux instructions des autorités, nous avons réservé les 20% aux Daara. Ce qui fait que donc les deux millions sont reversés aux Daara'', a ajouté Tamsir Guèye avant de féliciter très chaleureusement les enseignants, qui selon lui, abattent un travail remarquable.
La cérémonie de remise des fournitures scolaires a eu lieu en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Ngothie, des chefs de village, des directeurs d'école, des présidents de l'association des parents d'élèves, des Comités de gestion des écoles (CGE). Ces derniers ont tous salué ce geste qui contribue à alléger considérablement le coût de la rentrée pour de nombreuses familles et à améliorer les conditions d’apprentissage des élèves...
