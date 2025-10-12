Dya - Dotation des écoles en fournitures scolaires : Le Maire Tamsir Guèye dégage une enveloppe de 18 millions

Le Maire de la commune de Dya, Tamsir Guèye, a déployé les gros moyens pour mettre à la disposition de la communauté éducative, un important lot de fournitures scolaires. Ainsi, 18 millions de FCFA ont été dépensés pour satisfaire les besoins et préoccupations exprimés pour le bon déroulement des enseignements-apprentissages, dès la rentrée des classes.

''Nous avons mis à la disposition de l'ensemble des 19 écoles élémentaires que compte la commune, des deux cases des tout-petits mais aussi 8 classes préparatoires, ainsi que nos deux lycées et notre collège, 240.150 cahiers, 20.300 bics mais aussi 35 rames de papier. À côté aussi nous pouvons avoir des photocopieuses, de l'encre et tout le matériel dont l'élève et l'enseignant auront besoin pour faire une bonne année scolaire'', a-t-il fait savoir.