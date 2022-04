Droits d’auteur et droits voisins : Musiciens et comédiens vont se partager plus de 200 millions de francs CFA avant la Korité.

Le paiement des répartitions des droits lyriques (musique) pour le compte des exploitations des 1er et 2e semestre des années 2019 et 2020 est prévu le jeudi 28 avril prochain. La même date est retenue pour le versement des droits littéraires et dramatiques de l'an 2021.



L'annonce a été faite par la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav), à travers un communiqué parvenu à Dakaractu. Au total, les répartitions portent sur un montant global de 205 721 274 francs CFA.



La manne financière que représentent les fonds est subdivisée de manière à ce que 188 millions 83 mille 774 francs CFA soient attribués aux droits musicaux, et 17 millions 637 mille 500 francs CFA aux droits littéraires et dramatiques.



Il est encore impossible de savoir combien de personnes bénéficient du paiement de droits d’auteur et droits voisins, mais l’on sait que le montant attribué à la musique est plus important que celui attribué au théâtre.