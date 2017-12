Drame de Demba Diop : L'Us Ouakam en procès contre la Fsf le 22 décembre devant le TAS

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et l'Union sportive de Ouakam (Uso), qui avait déclenché une procédure d'arbitrage international. Leur procès s'ouvre le 22 décembre prochain, devant le Tribunal arbitral du Sport (Tas), à Lausanne. Le verdict est attendu pour le 15 février 2018.

Le contentieux sera arbitré par l'instance juridique qui a été saisie par les dirigeants de l'Uso. C'est depuis le 15 octobre que ces derniers ont déposé sur la table du juge des contentieux sportifs un recours. Le club a commis un pool d'avocats pour défendre ses intérêts. Et le procès va constituer le dernier épisode en date concernant le drame du stade Demba Diop.

Ayant épuisé tous les recours au plan national, le club Ouakamois a porté l'affaire devant le TAS. Le club dirigé par le Président Abdoul Aziz Guèye, a été débouté par la commission de discipline et la commission de recours, suite à sa suspension de 5 ans assortie d'une rétrogradation en Division régionale.

Pour rappel, dix membres de l'Uso dont un joueur ont été arrêtés le 12 août dernier, après les incidents de Demba Diop, qui ont fait huit morts, tous des supporters du Stade de Mbour. Ces Ouakamois mis en cause dans des échauffourées suivies de mouvement de panique, sont poursuivis pour meurtre, coups et blessures volontaires.