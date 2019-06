Dr. Alioune Sarr (CNG) souhaiterait que tous les combats de lutte se passent à l'Arène Nationale

Le bureau du CNG (comité national de gestion de la lutte) était, vendredi, au stade Léopold Sédar Senghor. Le docteur Alioune Sarr et son équipe ont dressé des informations et fait l’état des lieux concernant la compétition du Drapeau du Chef de l’Etat qui aura lieu à Mbour, du 28 au 30 juin.

Lors de cette entrevue avec la presse, le président du CNG a évoqué la situation de l’Arène Nationale de Pikine qui n’a toujours pas encore de directeur alors que l’édifice a été livré depuis juillet 2018. Selon le Dr. Alioune Sarr, s’il était le décideur, c’est l’Arène Nationale qui abriterait tous les combats à Dakar.

Poursuivant, la tête de la plus grande instance de la lutte a souhaité que le droit de la distribution des accréditations à la presse leur revienne, sachant qu’actuellement, ce sont les promoteurs eux-mêmes qui s’en chargent.