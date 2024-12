Double peine pour le pêcheur G. Ndiaye : 10 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue

La récidive n’aura laissé aucune chance à G. Ndiaye. Ce pêcheur de 56 ans, déjà condamné à 10 ans de prison pour trafic de chanvre indien, a écopé une nouvelle fois de la même peine. Selon L'Observateur , il a été reconnu coupable d’avoir orchestré l’importation de 76 kilogrammes de drogue du Mali à Dakar en juillet 2020.







Une opération bien huilée, mais fatale







Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020, G. Ndiaye met sur pied une opération minutieuse. Il loue deux véhicules à Dakar et mobilise une petite équipe composée de deux chauffeurs, A. Dia et M. Camara, ainsi que ses complices Dève et Kéba. L’objectif : récupérer deux sacs de chanvre indien contenant 38 sachets chacun à Sandiara.







Pour tromper les forces de l’ordre, G. Ndiaye monte dans un véhicule conduit par M. Camara tandis que la drogue est embarquée dans celui de A. Dia. Les deux voitures empruntent des itinéraires différents pour revenir à Dakar. Mais au péage, les gendarmes arrêtent le véhicule de A. Dia pour un contrôle. La fouille révèle les deux sacs de chanvre indien, scellant le sort du chauffeur.







Une course-poursuite en pleine nuit







Le deuxième véhicule, conduit par M. Camara et transportant G. Ndiaye, arrive peu après sur les lieux. Sentant le danger, le chauffeur force le barrage et s’enfuit. Une course-poursuite s’engage, mais les gendarmes réussissent à immobiliser le véhicule et à interpeller G. Ndiaye et M. Camara. Kéba, un autre complice, parvient toutefois à disparaître dans la nature.







À la barre : des prévenus sur la défensive







Jugés par la chambre criminelle de Thiès, les prévenus adoptent une ligne de défense commune : nier leur implication. A. Dia affirme qu’il ignorait la nature de la marchandise et qu’il transportait les sacs pour le compte de Dève, contre une somme de 20 000 FCFA. De son côté, M. Camara déclare qu’il avait refusé de convoyer la drogue, même après avoir été payé 40 000 FCFA par Kéba.







Quant à G. Ndiaye, il tente de minimiser son rôle en affirmant qu’il n’était qu’un intermédiaire travaillant pour Kéba et qu’il discutait d’achats de moutons et de tissus avec ses contacts maliens.







Des preuves accablantes







Malgré leurs dénégations, les investigations sur leurs téléphones ont révélé leur présence simultanée à Sandiara, un élément central pour l’accusation. Pour le procureur de la République, G. Ndiaye est le cerveau de l’opération, collaborant étroitement avec Dève et Kéba. Il estime également qu’A. Dia était pleinement conscient de ce qu’il transportait, mais qu’aucune preuve directe ne relie M. Camara à la drogue.







Un verdict équilibré







Le procureur avait requis 20 ans de réclusion criminelle contre G. Ndiaye, 10 ans contre A. Dia et l’acquittement pour M. Camara. Finalement, le juge a condamné G. Ndiaye à 10 ans de réclusion criminelle et A. Dia à 5 ans pour complicité. M. Camara, faute de preuves suffisantes, a été acquitté.







Un signal fort contre la récidive