Dossier de parrainage de Diomaye Faye : Près de 12.000 électeurs non identifiés par le fichier électoral

Le candidat Bassirou Diomaye Faye va compléter 4.219 parrainages à l’issue du contrôle de son dossier de parrainage. Le SG de l’ex-Pastef a validé cependant, 40.012 et obtenu 6.609 doublons externes. Le mandataire Amadou Bâ s’est dit très surpris non pas du résultat et du nombre de doublons externes, mais de ces électeurs qui les ont parrainés et qui n’ont pas été identifiés, selon la commission de contrôle des parrainages, dans le fichier. Le représentant de Bassirou Diomaye Faye soutient qu’il n’est pas « cohérent, de voir un parrain qui dispose d’une pièce d’identité sur laquelle il est mentionné (inscrit), et qui ne figure pas sur le fichier électoral. Cela nous étonne », martèle le mandataire qui invite le conseil à se renseigner auprès de la DAF pour éclairer les candidats sur ce fait qui les affecte pratiquement tous... »