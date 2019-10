Djiby Fall, coach Génération Foot : « Nous connaissons les forces et les faiblesses de Zamalek… »

Si génération Foot est en quête d’une première qualification en ligue des champions CAF, l’ogre Egyptien de Zamalek en est déjà à cinq titres de champion. Un gap énorme qui sépare ces deux clubs Africains. Pour le technicien Sénégalais son équipe s’est préparée dans des conditions idéales « L’équipe est prête. La préparation a démarré à Déni Biram Ndao. On ne s’était pas arrêté après le match. On a bien travaillé, le voyage s’est passé dans de bonnes conditions. On est arrivé en Egypte depuis dimanche, nous avons repris les entraînements dans l’après-midi. Les gosses sont costauds physiquement et mentalement », a-t-il confié à nos confrères de Stades.



Poursuivant, l’ancien entraîneur de l’AS Pikine dit bien connaître le jeu du Zamalek. « Nous connaissons les forces et les faiblesses du Zamalek. On va essayer de les mettre en difficulté pour pouvoir décrocher la qualification à l’issue de la rencontre », précisera-t-il.



Partant avec une légère avance, GF ayant remporté la manche aller (2-1), le coach des « Grenats » estime que cet avantage n’est pas à négliger. Certes il s’agit d’un faible écart, mais il faudra le défendre insiste-t-il. Les Sénégalais avaient concédé un but sur balle arrêtée, l’un des points forts des Égyptiens, selon Djiby Fall...