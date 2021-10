Djibril Wade (Président Ligue Pro) : « Nous avons tous le même objectif, évitons les divisions... »

Le nouveau président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Djibril Wade, veut poursuivre le bon travail qui a déjà été abattu par ses prédécesseurs. Interrogé sur les innovations qu'il comptait apporter lors de cette nouvelle saison qui va bientôt démarrer, il répondra que la roue ne pourra pas être réinventée et que l'objectif doit être commun et inscrit dans la continuité. "Nous avons tous le même objectif, évitons les divisions..."



Une manière de dire que tout n'a pas été mauvais dans la gestion de Saër Seck et ou celle de Louis Lamotte. Par ailleurs, il n'a pas caché sa volonté d'œuvrer à rendre la ligue Pro plus attractive et plus visible au cours de son mandat.