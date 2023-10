Distribution d’eau potable (Thiès-Mbour-Dakar): Le nouveau sur-presseur d’un montant de 9,8 milliards FCFA, inauguré par le PM Amadou Bâ

Avant de boucler la journée du lundi dans le département de Thies, le Premier ministre Amadou Bâ a procédé à l’inauguration de la station d’accélération de débit d’eau potable à Mekhé. En compagnie du ministre de l’eau et de l’assainissement ainsi que du directeur général de la Sones, le Premier ministre met officiellement à disposition l’ouvrage d’un coût de 9,8 milliards FCFA de la Etat du Sénégal avec le concours du partenaire financier de l'AFD ( l'agence française de développement).







Avec une capacité de 200.000 m3/ jour (même si avec les débuts d’essais, c’est 100.000 m3/ jour qui est pour le moment distribué), ce projet qui voit le jour avec la contribution de l’usine KMS3, devra significativement augmenter la production d'eau de KMS3 vers Dakar et Thiés, mais aussi, amélioration des conditions de desserte en eau dans le triangle Thies-Mbour-Dakar







La station de pompage Mékhé II dispose d'équipements électriques, électromécaniques et d'équipements annexes et avec un génie civil permettant le passage de 9000 m3/h à 12500 m3/h avec notamment une extension de la ligne électrique de 90 Kv.







Parmi les innovations technologiques que nous pouvons noter de ce projet, il y a une fibre optique pour un traitement, en temps réel, des informations sur les différents sites stratégiques, ainsi qu’un dispositif technologique permettant un accès rapide aux données et une maîtrise des éventuelles défaillances. Le système est innovant et permet le refroidissement efficace des équipements majeurs de la station.







L’usine de pompage dispose de 4 pompes et un autre en stand by qui permet de basculer sur une autre ligne pour empêcher en cas de dysfonctionnement, un arrêt de distribution très long.