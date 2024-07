Distinction: Youssou Ndour reçoit le titre de Docteur Honoris Causa,de l'Université Berklee Valencia (Espagne)

Le chanteur Planétaire, Youssou Ndour a reçu , ce lundi 8 juillet de l'Université Berklee Valencia, en Espagne, une énième distinction qui récompense sa carrière d'artiste musicien, influenceur.

« Je suis honoré d’avoir reçu le titre de Docteur Honoris Causa de la part de l’université Berklee Valencia en Espagne, ce lundi 8 juillet 2024.Cette énième distinction, qui s’ajoute au Praemium Imperiale et tant d’autres prix durant toute ma carrière qui récompensent mon influence musicale, est pour moi une dose de rappel afin que je persévère encore et encore", a écrit le roi du Mbalakh.



Le chanteur par ailleurs, PDG du Groupe Futurs Média (GFM) plaide pour la préservation de l'identité culturelle à travers sa musique. "Mon ambition est de continuer à plaider pour la préservation de l’identité culturelle africaine et la compréhension mondiale à travers ma musique et mes actions de tous les jours", a-t-il lancé.