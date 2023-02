Disparition des Didier et de Fulbert Sambou: Les Îles du Bliss Kassa reviennent à la charge et avertissent les autorités

Les populations des îles du Bliss Kassa dans le département de Bignona brisent le silence pour dénoncer la mort et la disparition de Fulbert Sambou et de Didier, deux officiers de l’armée et de la gendarmerie.Face à la presse, sages, femmes de bois sacré, jeunes se sont offusqués de leur sort et de l’attitude de l’Etat.Accompagné des autorités du bois sacré des îles, les populations ont manifesté leur amertume ce samedi 25 février 2023. Ainsi, le porte-parole du jour de rejeter la thèse de la noyade. « Personne ne peut sortir en nous que leur mort est suspecte et leur noyade est une thèse qui ne peut pas prospérer. C'est impossible»«C ’est le lieu où les nageurs de Dakar-Gorée prennent le départ à l’occasion de la traversée. Cinq jours après, ils disent retrouver le corps de Fulbert sur le même lieu. Ce qui est matériellement impossible. C'est la preuve qu'il ne nous dit pas la vérité. C’est une zone de surveillance parce que trop proche du Palais. C’est une zone militaire. Il y a le camp où officiait Fulbert Sambou en plus, il y a deux miradors qui constituent des postes d’observation. Il y a une tour de contrôle qu’on appelle Vijy qui est en mesure de balayer toute la zone. Nous ne croyons pas en leur thèse. C'est pourquoi nous réclamons une enquête impartiale. On ne peut pas évacuer la responsabilité de l'État du Sénégal. C’est un manque de volonté manifeste » fait-il savoir.C’est pourquoi ils disent être déterminés à pousser l’Etat du Sénégal à dire la vérité aux familles qui savent que leurs fils ne se sont pas noyés. « Nous alertons toutes les organisations citoyennes pour que justice soit rendue. L’armée, la gendarmerie et l’Etat nous les pousserons à bout pour qu’ils se prononcent ».