Disparition de Mamadou Moustapha Bâ : Un décès, cent versions 

La disparition de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Bâ charrie un lot incalculable de versions sur les tenants et aboutissants du drame. Chacun y va de sa science !



Pour retracer les derniers événements ayant abouti à cette triste nouvelle, la revue quotidienne "ConfidentielDakar" et DakarActu se sont penchés sur ce drame en vue de retracer les péripéties qui ont conduit à une multitude de versions, les unes plus folles que les autres. Ce qui rajoute une couche à l’enchevêtrement et à l’imbroglio qui entourent la mort de « Bosquier ».



En effet, depuis l'annonce du décès de Mamadou Moustapha Bâ le lundi 04 novembre par DakarActu qui a eu l'exclusivité, différentes versions ont circulé.



La première version qu'on a reçue, le lundi 04 novembre aux environs de 11 heures, c'est que le défunt s'était suicidé. Nous nous étions dans l’impossibilité de vérifier cette information. Aucun contact n’a pu éclairer notre lanterne. Après moult investigations, le décès a été confirmé, vers 16 heures, par des membres de la famille. Qui constituent généralement une source fiable. Ces derniers ont dit effectivement qu'il était bel et bien décédé, mais d'une courte maladie. Et suite à cela, les rumeurs sont allées crescendo. Et l’omerta qui a entouré les premières heures qui ont suivi le décès a laissé la porte ouverte à toutes sortes de suspicions.



Selon certaines versions, l'ancien ministre ne donnait plus signe de vie depuis plusieurs jours. Moralement et mentalement, affecté par les accusations dans le dossier de la dette, il s'était isolé de tout le monde, prenant ainsi ses distances. Depuis lors, plusieurs versions ont inondé la place publique.



Première version : Quelques jours avant le décès de Mamadou Moustapha Bâ, vers le 8 octobre, nous avions reçu une information selon laquelle l'ancien ministre serait victime d'une présumée dépression et qu'il avait même été hospitalisé. Cette dépression, selon les tenants de cette version, serait survenue juste après les déclarations sur les chiffres manipulés des finances publiques au Sénégal. Il serait sorti de l’hôpital sans l’avis du toubib. C’est par la suite qu’on l’aurait localisé dans une gare dans un état très critique. (Une version non étayée et non vérifiable.)



Deuxième version : le défunt aurait volontairement pris des médicaments, suite à la présumée dépression dont on parle. Ce qui l'aurait plongé dans un coma des suites duquel il serait décédé. (Version non étayée et non vérifiable).



Troisième version : elle indique que le disparu serait sorti de son hôtel pour aller acheter des médicaments à la pharmacie. Par la suite, il serait tombé en cours de route après un malaise, d'où son hospitalisation et son décès. (Version non étayée et non vérifiable pour le moment)



Quatrième version : on nous informe ici qu'il avait disparu et qu'on l'aurait finalement retrouvé sur une route où il a eu la malchance d'être heurté par un véhicule. Et c’est suite à cet accident qu’il avait été interné et son décès s’en est suivi. (Version non étayée et non vérifiable)



Cinquième version : Cette version fait état de la maladie qu'il traînait depuis quelques années et qui l'aurait plongé dans le coma, suivi de son décès. (Version non étayée et non vérifiable)



Sixième version (Famille) : Il s'agit de celle avancée par des membres de la famille. Selon eux, son décès est survenu suite à une courte maladie. Une version reprise par la presse pour expliquer les circonstances de la mort.





Il faut reconnaître que dans cette affaire, il y a eu plusieurs versions. En effet, les journalistes eux-mêmes ont eu du mal à vérifier cette nouvelle. Toutefois, seuls son épouse et son ami et proche collaborateur B. D qui étaient avec lui à Paris peuvent donner la bonne version. C'est pourquoi les enquêteurs souhaitent les entendre tous les deux pour comprendre ce qui s'est réellement passé les derniers jours précédant la mort de l'ancien ministre des Finances et du Budget en France…