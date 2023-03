Discours haineux contre les ressortissants subsahariens: Aminata Touré plaide pour la suspension de la participation de la Tunisie des instances de l'UA et à la prochaine CAN

Dans un tweet, Aminata Touré a exprimé son regret par rapport aux discours haineux de la part de la Tunisie contre les ressortissants subsahariens. D'après l'ancien Premier ministre, un tel comportement devrait faire l'objet de lourdes sanctions.



" Au regard du traitement inacceptable des ressortissants subsahariens en Tunisie et des déclarations racistes et haineuses du Président Kaïs Saied, il faut suspendre la participation de la Tunisie des instances de l’Union Africaine pour violation de sa Charte constitutive et suspendre la participation de la Tunisie à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de Football".