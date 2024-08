Discours de Choguel Maïga sur la démocratie au Sénégal : La Cave dénonce les propos du PM Malien et regrette le mutisme de Ousmane Sonko

Le Sénégal, « une démocratie théorique! » Cette assertion du premier ministre Malien Choguel Maïga lors de la dernière visite de Ousmane Sonko à Bamako n’est pas bien appréciée par la Cellule d'Appui à la Veille Stratégique de l'APR (Cave). Cette dernière a rappelé les propos « qu’aucune démocratie véritable ne permettrait d'emprisonner..., de détenir plus 1000 militants, de tuer plus de 60 personnes...de tenter de manipuler la Justice... »



« Ce sont des termes accusateurs, agressifs, discourtois, nattés du fil rouge de l'offense, de l'outrage et du mensonge, que le PM du Mali, Choguel Maïga, s'est autorisé à juger la situation du Sénégal sous la direction du Président Macky Sall », regrette la Cave en soulignant que ces propos, rompent avec les exigences normatives du Droit international et des relations diplomatiques centrées sur le sacro-saint principe de non - ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Ils ont fait frémir de dégoût tous les compatriotes et tous les démocrates du monde », a soutenu la cellule républicaine.







Le plus déplorable selon la Cave, c’est le mutisme du premier ministre Ousmane Sonko. « L'attitude du premier ministre est anti-nationale et anti-patriotique. Elle révèle, si besoin en était, la vanité et la vacuité du discours prétendument "patriotique" du chef du Pastef. Car, aucune posture politique, aucune contradiction intérieure, aucune animosité entre les différents Acteurs politiques nationaux, ne saurait autoriser l'acceptation d'une quelconque attaque contre notre pays. L'attitude apatride de MOS renseigne sur la volonté pour ce dernier, de bâtir des Alliances avec la Junte malienne pour renouer avec les "Panafricanistes" qui l'ont lâché. Ce faisant, il abdique ses options originelles, déshonore sa Charge et jette aux orties ses obligations fondamentales, sur l'autel de ses intérêts crypto- personnels! », estime la Cellule d'Appui à la Veille Stratégique de l'APR.