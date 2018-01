Discours à la nation / La diaspora Afrique du Nord félicite Macky : " Il a montré au peuple que c'est un homme disposé à dialoguer "

La diaspora département Afrique du Nord n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit du président de la République Macky Sall pour son discours de Nouvel an prononcé le 31 Décembre dernier.



Effet, dans un communiqué signé par le député de ce département d'Afrique, l'honorable Mor Kane Ndiaye, la diaspora félicite le président Macky pour sa disposition à dialoguer. " De par son appel au dialogue, il a montré au peuple que c'est un homme toujours disposé à dialoguer. Reste maintenant à l'opposition de répondre à cet appel au dialogue si toutefois elle est préoccupée par les besoins de la population." lit-on dans ce communiqué.



Selon toujours ce communiqué, les projets tels que "la construction de 6 300 salles de classe, 4 700 blocs administratifs, la mise en place de 30 milliards pour l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes..." marque une volonté manifeste du président de bâtir un pays émergent.



La diaspora se félicite également de l'annonce de la mise en place d'une loi pour la gestion transparente des ressources minières du pays. Et invite le président de la République à ne pas ignorer l'apport des sénégalais de l'extérieur car ayant acquis l'expérience technique et professionnelle dans ce domaine...