Diourbel - Mort subite d’un prisonnier de 70 ans … La famille attend les résultats de l’ autopsie

La maison d’arrêt et de correction de Diourbel a enregistré hier un décès. . Il s’agit d’un vieil homme de 70 ans , en détention depuis près d’un an , qui s’est subitement affalé avant de perdre connaissance pour ensuite perdre l’âme. Les premiers secours n’ont pu ramener la victime en vie. Les derniers développements laissent entendre que la famille du regretté disparu espère qu’une autopsie soit faite. Du côté des autorités , c’est d’ailleurs ce qui est recommandé même si la thèse de la mort naturelle est sans ambiguïté. Du côté du forum du justiciable , on s’est plutôt offusqué de la longue durée des détentions .