Diomansy Kamara sur l’affaire des chants argentins racistes : « Nico Jackson a commis une erreur… Le jour où je verrais Enzo Fernandez »

Entre la plainte de la fédération française de football auprès de la FIFA, l’ouverture d’une enquête par le club anglais, Chelsea, et les réactions des joueurs français et plusieurs autres personnalités appartenant au monde sportif et politique, l’affaire Enzo Fernandez a pris une ampleur considérable. Après avoir vu son joueur, Nicolas Jackson, se faire laminer sur les réseaux sociaux, suite à un soutien affiché envers le footballeur argentin, Enzo Fernandez, soupçonné de racisme, Diomansy Kamara s’est une nouvelle fois exprimé à travers une vidéo, pour apporter des précisions.



Pour rappel, ce mercredi, l'attaquant international sénégalais et coéquipier d'Enzo Fernandez à Chelsea, Nicolas Jackson, a soutenu l'argentin via une publication postée sur Instagram. Ce, après la diffusion d'une vidéo montrant Enzo et ses coéquipiers argentins, après leur victoire à la finale de la Copa América, en train d'entonner un chant raciste contre les joueurs de l'équipe nationale de Football de France.



En effet, dans un post publié sur son Instagram, Diomansy Kamara avait d’abord déclaré ceci : « On se bat pour les joueurs Africains et contre les discriminations. Ce sera toujours notre Leitmotiv. Les chants racistes des joueurs Argentins sont inacceptables et inadmissibles .Les coupables doivent être sanctionnés lourdement sans exception aucune !! Honte à eux surtout qu’ils sont récidivistes !! Pas de complaisance il faut taper fort », avait-il dénoncé dans un premier temps.

En sa qualité d’ancien footballeur professionnel et surtout agent de Nicolas Jackson, Diomansy a fait comprendre ce jeudi, qu’il n’était pas question de trouver des excuses à l’attaquant sénégalais. « On ne va absolument pas trouver d’excuses pour qui que ce soit. Mais vous savez que je suis quelqu’un qui dit la vérité. On se bat depuis longtemps contre le racisme et ceux qui essaient de dénigrer les africains. J’ai joué dans le championnat italien au début des années 2000 au moment où c’était très compliqué, on s’est battu sur le terrain, les plateaux télé… Donc ce qui s’est passé avec Nico c’est simple, Enzo et lui ont beaucoup d’affinité. Lorsque Nico est arrivé à Chelsea, Enzo l’a beaucoup aidé, ils sont voisins donc ils ont passé pas mal de temps ensemble. Donc, Jackson a juste publier la photo avec lui sur son Insta, pour dire qu’Enzo n’est pas raciste », a-t-il d’emblée clarifié.



Si Diomansy admet que son poulain a commis une grosse erreur d’appréciation et de communication, il a réfuté la thèse de l’apologie du racisme. « Nicolas Jackson ne soutient absolument pas les propos de Fernandes. On sait qu’il est coupable, il a fait une erreur de communication. Je n’étais pas au courant, lorsque qu’on a eu une discussion, je lui ai expliqué le pourquoi du comment (…) Par la suite il a supprimé les photos (…) On est là pour éduquer. Il a fait une erreur. »



Néanmoins, en se lançant dans cette démarche téméraire et irréfléchie, Nico Jackson s’est attiré les foudres de la part de ses supporters et sympathisants qui se sont déchaînés sur lui sur les réseaux sociaux. Une situation, regrettable selon son agent Diomansy.. « j’ai pu comprendre que les réactions ont été très violentes, surtout de la part de certains sénégalais qui l’ont soutenu quand il a été lui-même victime de racisme. À partir du moment où un jeune sort de la route, il faut le remettre dans le droit chemin (…) On ne se laissera plus jamais insulter, ce que les argentins ont fait est juste inadmissible et ce n’est pas la première fois. Le jour où je verrais Enzo du côté de Chelsea, je lui dirai mes quatre vérités », a-t-il promis.