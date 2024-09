Difficultés de l'hôpital de Grand Mbour/Saliou Samb, Président du Conseil Départemental demande assistance et montre la voie à suivre en y injectant à titre personnel 18 millions...Ce samedi 31 août 2024, le Conseil Départemental de Mbour s’est réun

Ce samedi 31 août 2024, le Conseil Départemental de Mbour s’est réuni pour une session dédiée à l’examen des comptes administratifs. Au-delà du traditionnel vote des virements de crédits, qui s’est déroulé dans une parfaite unanimité, un événement a marqué les esprits et capté l’attention de tous les participants.

En effet, Monsieur Saliou Samb, Président du Conseil Départemental, a fait preuve d’un engagement citoyen rare en annonçant qu’il reversait la somme de 18 millions de francs CFA à l’hôpital public Elhadji Thierno Mansour BARRO de Mbour. Cette somme, représentant les primes qu’il a volontairement refusé de percevoir depuis 2021 en tant que Président du Conseil d'Administration de cet établissement, sera intégralement dédiée au renforcement des capacités de l’hôpital.

Le geste de Monsieur Samb a été unanimement salué par l’ensemble des conseillers départementaux. Cet acte, qui dépasse la simple générosité, incarne une volonté forte de soutenir les infrastructures de santé publique et d’améliorer les services offerts à la population de Mbour. Dans un contexte où les établissements de santé font face à de nombreux défis, cette contribution financière arrive à point nommé pour appuyer les efforts de développement de l’hôpital départemental.

Les conseillers départementaux n’ont pas manqué de féliciter Monsieur Saliou Samb pour cette initiative exemplaire, soulignant qu’elle devrait servir de modèle à tous ceux qui occupent des fonctions publiques. Par ce geste, il réaffirme l’importance de placer l’intérêt collectif au-dessus des avantages personnels, renforçant ainsi la confiance de la communauté pour ses dirigeants.

Cet acte citoyen souligne l’importance d’un leadership éclairé, guidé par des valeurs de solidarité et de service public. Dans une société où les besoins en santé sont de plus en plus pressants, des initiatives comme celle de Monsieur Saliou Samb rappellent que chacun, à son niveau, peut contribuer à bâtir un avenir meilleur pour tous.