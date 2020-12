Différend Sidy Diop-Mandiaye Seck / Modou Amar raconte sa version des faits.

Après le dépôt de la plainte de Moundiaye Seck, Dakaractu s'est rendu chez Modou Amar là où tout a commencé. Ami de Mandiaye Seck, le jeune Amar raconte sa version des faits qui se sont produits à son domicile.



" C'est la deuxième fois que cela se produit. Lorsque Madiaye était dans mon salon, Sidy et sa bande se pavanaient dans ma cour. Je le voyais dans les caméras installées chez moi. Des gens de Sidy Diop ont poursuivi Mandiaye qui venait me rendre visite tard la nuit, et ils l'ont abreuvé d'injures. J'ai trouvé Sidy Diop chez lui pour me renseigner davantage sur ce qui venait de se passer chez moi. Mais c'est un des éléments de Sidy Diop qui m'a répondu qu'il est l'auteur de ces insultes. Subitement, le manager de Mandiaye et son staff sont arrivés. Sidy et ses amis sont rentrés dans la maison nous laissant dans la cour, et Mandiaye et son staff sont repartis. Le manager de Sidy s'est rapproché pour s'informer. Il m'a déconseillé de réunir les artistes parce qu'ils sont dans une adversité totale. Je lui ai fait connaître mon rôle dans cette affaire.



L'affaire a finalement atterri en justice. Je les exhorte à retirer leurs plaintes", explique Modou Amar.

Moundiaye Seck trouvé au domicile de Modou n'a pas voulu aller plus loin, mais promet que la justice fera son travail.