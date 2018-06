Diffamation : Coumba Thioub, ancienne chroniqueuse de la RTS porte plainte contre Aïssatou Cissé de la présidence

Suite à un article paru dans Dakaractu la visant, Coumba Thioub n'a pas perdu de temps pour apporter son droit de réponse. L'ancienne chroniqueuse de la RTS dans l'émission "Kinkeliba" botte en touche toutes les accusations lancées à son encontre par la conseillère au chef de l'État.

Selon elle, elle a travaillé avec Aïssatou Cissé sur la base d'un contrat en bonne et due forme, mais c'est cette dernière qui n'a plus respecté les termes du contrat, allant jusqu'à la traiter de maitre chanteuse, ce qui est loin de la réalité.

Coumba Thioub qui a travaillé sur ce projet du gala des Baobabs avec son cabinet Time For Africa, en réclame la paternité avec des documents à l'appui. La journaliste qui déplore la perquisition faite par Aïssatou Cissé chez elle, compte porter plainte, car dit-elle, c'est sa dignité qui a été bafouée, elle qui a quitté la France pour contribuer au développement du Sénégal. Une affaire à suivre donc...