Diatribe anti migrants du président tunisien : le gouvernement interpellé pour la convocation de l'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal

Le président tunisien, Kaïs Saïed est sous le feu des critiques pour avoir, lors d’un conseil de sécurité nationale convoqué sur la migration le mardi 21 février, indiqué que la venue de migrants subsahariens relèverait d’un complot visant à affaiblir l’identité arabo-islamique en Tunisie.



« Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie, et certains individus ont reçu de grosses sommes d’argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens », avait-il déclaré. Il avait aussi évoqué des « hordes de migrants clandestins » dont la présence en Tunisie serait, selon lui, source de « violence, de crimes et d’actes inacceptables ». Insistant sur « la nécessité de mettre rapidement fin » à cette immigration, il l’a assimilée à « une volonté de faire de la Tunisie seulement un pays d’Afrique et non pas un membre du monde arabe et ­islamique ». Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des jeunes subsahariens sont aussi victimes de Tunisiens sous fond de racisme.



Le député Guy marius Sagna a saisi cette occasion pour interpeller aujourd'hui le gouvernement du président Macky Sall avec trois (03) questions orales. La première qui concerne ce sujet est pour la convocation de l'ambassadeur de la Tunisie au Sénégal et la condamnation des propos anti-noirs du président tunisien et de la chasse aux africains noirs en cours en Tunisie. Le ministère des affaires étrangères sénégalais n’a pas réagi pour le moment aux alertes des citoyens sénégalais sur les réseaux quant à la sécurité des citoyens sénégalais en Tunisie.