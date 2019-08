Diass : Les Usa offrent deux body scanners et quatre ETDS pour renforcer la sécurité des passagers de l'AIBD

Pour atteindre leurs objectifs communs en matière de paix et de sécurité, les États-Unis viennent d'offrir un lot de matériel de dernière génération destiné à l’inspection, au filtrage des passagers et à la détection de traces d’explosifs. Il s'agit, en effet, de deux body scanners et de quatre ETDS. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde" retenu lors de la 39e session de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci). Une cérémonie d’inauguration de ces nouveaux équipements de sûreté a été organisée sous la présidence du ministre du Tourisme et des transports Aériens, Alioune Sarr et l'Ambassadeur des USA au Sénégal, Dr. Tulinabo Salama Mushingi. Qui a tenu à faire savoir que " c'est la culture de la sécurité dans tous les domaines qui nous permettra d'atteindre nos objectifs communs".