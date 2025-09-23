Diamniadio : onze présumés trafiquants de chanvre et de Kush arrêtés

La lutte contre la délinquance s’intensifie dans la région de Dakar. Le dimanche 21 septembre 2025, la Brigade territoriale de Diamniadio, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a mené une opération coup de poing dans les quartiers Sant Yalla et Ndindy, aboutissant au démantèlement d’un réseau présumé de trafic de chanvre indien et de Kush.



Au total, onze (11) suspects ont été interpellés. La perquisition d’un appartement utilisé comme base d’opérations a permis la saisie de :

• 2 kilogrammes de chanvre indien,

• 12 cornets prêts à être écoulés,

• 11 téléphones portables,

• ainsi que des armes blanches et divers matériels liés au trafic.



Cette opération s’inscrit dans le cadre des plans d’action mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national pour endiguer la criminalité et le trafic de stupéfiants.