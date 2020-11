Diamniadio / MATI : Le ministre Pape Amadou Ndiaye annonce des cartes à puce pour formaliser le secteur artisanal.

Après sa nomination à la tête du département de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, Pape Amadou Ndiaye a convoqué les acteurs de ce secteur pour une réunion de prise de contact. Une occasion pour discuter des difficultés qui gangrènent l'artisanat et le secteur informel surtout en cette période de post Covid-19.



Les opérations de déguerpissement des garages mécaniques et le difficile accès au marché local ont été au cœur des discussions. Le secteur de l’artisanat doit avoir une démarche participative selon les acteurs de ce secteur qui ont salué le choix du chef de l’État Macky Sall sur le nouveau ministre de l’artisanat qui est un acteur de développement.



La formalisation et la formation ont été aussi soulevées pour redynamiser le secteur. La réorganisation du secteur informel et la valorisation de la carte professionnelle des artisans, l'industrialisation de l’artisanat et l’accès au fonds Covid-19, font aussi partie des défis que Papa Amadou Ndiaye doit relever dans les mois à venir.



Un audit national des associations qui regroupent les artisans a été aussi annoncé lors de cette rencontre. Selon Papa Amadou Ndiaye, « nous avons donné une impression sur la feuille de route tracée par le président de la République. Nous sommes dans une situation où tout est urgence, mais nous espérons avoir des résultats probants.. »



Des cartes à puce professionnelles ont été annoncées pour une formalisation effective de ce secteur pourvoyeur d’emplois.

Cette rencontre s'est tenue ce 30 novembre à la sphère ministérielle de Diamniadio...