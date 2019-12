Diamniadio/Lancement PTN : "Ce parc des technologies numériques est une des préoccupations majeures des promoteurs, développeurs" (Diène Farba Sarr, DGPUD)

Ce lundi 30 décembre 2019 a eu lieu au coeur de la ville de Diamniadio, le lancement officiel des travaux du parc technologies numériques (PTN) du Sénégal. Occasion pour M. Diène Farba Sarr, Délégué Général à la promotion des Pôles Urbains (DGPU), de se réjouir d'accueillir ses hôtes "dans la ville du futur, conçue autour des principes majeurs du développement durable et de la smart City, c'est à dire une ville intelligente et connectée." Les travaux du PTN , dix jours après celui des VRD, témoigne "d'une effervescence des acteurs et des partenaires pour rendre ce pôle urbain fonctionnel et attractif. Ce parc technologies numériques est une des préoccupations majeures des promoteurs, développeurs de Diamniadio, mais de la vision de son excellence le président Macky Sall. Le PTN s'inscrit dans un projet global de création d'une ville intelligente sur l'axe Dakar, Diamniadio et Diass. De ce fait le pôle urbain de Diamniadio sera une vitrine du numérique et ce parc sera sans doute un des moteurs de sa croissance et son développement ", a dit le DGPU