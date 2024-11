Diamaguène : Deux gangs démantelés en pleine nuit, six malfaiteurs sous les verrous

Dans une opération impressionnante, la police de Sicap Mbao a mis hors d’état de nuire deux gangs d’agresseurs qui semaient la terreur dans les recoins sombres de Diamaguène, un quartier notoirement criminogène. Ces bandes, composées de malfaiteurs opérant à moto et armés de couteaux et de machettes, ont été traquées et démantelées dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre, comme le rapporte Les Échos. Six individus ont été arrêtés, et leurs armes saisies dans un véritable coup de filet policier.



Des gangs organisés qui terrorisaient les quartiers.



Ces malfaiteurs, bien organisés et opérant en petits groupes de trois, n’hésitaient pas à agresser violemment les habitants et les passants. Munis d’armes blanches et de motos pour fuir après leurs forfaits, ils attaquaient leurs victimes sans pitié, souvent dans l’obscurité des ruelles du quartier. Dans l’optique de lutter contre ce fléau, le chef de service du poste de police de Sicap Mbao avait renforcé les mesures de sécurité, en particulier avant les grands événements comme les combats de lutte traditionnelle. Cette vigilance a permis de démanteler deux gangs distincts en une seule nuit.



Le triomphe de la Patrouille Nocturne



Tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Vers 03 h du matin, un trio de gangsters, armés de couteaux, a été repéré en train d’attaquer des passants au marché de Diamaguène. Les malfaiteurs interceptaient leurs victimes, les menaçaient avec leurs armes et les dépouillaient de leurs biens sous la menace. Mais c’était sans compter sur la vigilance des policiers de la brigade de recherche. En patrouille dans le secteur, les agents ont donné l’assaut au moment où les malfrats étaient en pleine action.



Pris de panique, les gangsters ont tenté de fuir, mais la police n’a pas tardé à les rattraper. S’en est suivie une course-poursuite à travers les ruelles étroites du quartier. En un temps record, les policiers ont réussi à capturer les trois agresseurs, à les désarmer et à les conduire au poste de police, où ils ont saisi leur moto. Mais l’opération n’était pas terminée.



Une chasse aux malfaiteurs sans relâche



Après avoir interpellé le premier groupe de gangsters, les policiers ont élargi leur surveillance et se sont dirigés vers le quartier Darou. Là, trois autres individus ont été repérés, tentant de se cacher dans l’ombre. Les policiers ont surpris ces derniers en flagrant délit, après les avoir surveillés en silence. Lors de la fouille, une machette a été retrouvée sur l’un des suspects, mais leur arrestation a pris une tournure encore plus dramatique.



Un voleur panique et prend la fuite.



Lors de cette seconde arrestation, le conducteur d’un véhicule qui transportait les malfaiteurs a pris connaissance de l’intervention policière et a pris la fuite en voiture à toute vitesse. Il abandonna ses camarades derrière lui. Ces derniers ont été rapidement capturés et placés en garde à vue. Ce qui porte à six le nombre total d’agresseurs interpellés cette nuit-là.



Les Malfaiteurs devant la justice



Les six hommes, qui étaient en possession d’armes blanches (couteaux et machettes) et d’un moyen de locomotion (moto), seront prochainement présentés devant le tribunal de grande instance de Pikine. Ils sont poursuivis pour des faits graves, notamment l’association de malfaiteurs, les vols avec violence commis la nuit et l’usage d’armes blanches.



Comme le souligne Les Échos, cette opération réussie de la police de Sicap Mbao témoigne de l’efficacité des actions de sécurité menées dans la lutte contre la criminalité. Les habitants de Diamaguène peuvent enfin souffler après des semaines de terreur infligée par ces gangs. Mais la vigilance reste de mise, car le quartier demeure une zone à haut risque où la police devra continuer de serrer la vis.