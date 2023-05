Dialogue politique : le PSD-JANT BI accepte la main tendue du Président de la République...

Ledit parti déclare ainsi être en phase avec l'appel au dialogue et donne son point de vue. "Le PSD JANT BI Considère que l’appel du Président de la République vient à son heure en ce sens que ce dialogue inclusif va non seulement apaiser le climat politique et social tendu, mais également permettra aux différentes parties prenantes de jeter les bases d’une réflexion dépassionnée pour une meilleure sécurisation de nos ressources naturelles et privilégier les intérêts vitaux de notre pays. Le PSD JANT BI considère par ailleurs que dans un contexte sous régional lourd e menaces, la concertation avec les différentes forces vives de notre nation est un impératif".

" En réunissant tous nos acteurs politiques, civils et religieux sur une même table, ce dialogue sera une belle occasion pour repenser et restructurer durablement nos modes d’expression, et d’exercice de nos libertés individuelles et collectives dans le respect de nos lois et règlements, de nos Institutions et des personnes dépositaires de l’Autorité Publique. Se référant à son discours du 03 Avril dernier, à son message du jour de la Korité et du Conseil des Ministres du 26 Avril 2023, le PSD JANT BI accepte, sans condition aucune, la main tendue du Président de la République et s’engage à participer pleinement aux travaux de ce dialogue", a-t-il ajouté.

Le PSD JANT-BI manifeste ainsi son optimisme et lance un appel aux différents partis politiques et à la société civile. " Le PSD JANT BI est assuré d’ores et déjà que les conclusions qui seront issues de ces concertations seront un gage pour l’organisation d’une élection présidentielle apaisée, ouverte et transparente. Dans ces conditions, le PSD JANT BI a noté toute sa satisfaction sur l’acceptation de certaines formations politiques et de la société civile à participer à ce dialogue sincère et que nous souhaitons voir ancré dans les annales de l’histoire politique de notre pays. À ceux qui sont encore hésitants ou même réticents, le PSD JANT BI leur demande de ne pas aller à contrecourant de nos traditions de dialogue et leur lance un appel solennel pour rejoindre, le moment venu la table des concertations".