Dialogue national : Mayoro Faye, président de l’ALPDS, adhère à l’initiative et félicite la volonté du chef de l’État.

L’Alliance Libérale pour le Développement du Sénégal (ALPDS) créée depuis plus de six mois, est un parti d’obédience libérale, dirigée par M. Mayoro Faye.

Aujourd’hui lors de son meeting tenu à Pikine, Mayoro a approuvé l’appel au dialogue national du chef de l’État Macky Sall, déclarant même son adhésion totale.

Selon lui, à un an de l’élection présidentielle, l’ALPDS pense qu’un dialogue et une concertation sincères liés au processus électoral et à plusieurs autres sujets qui préoccupent certaines parties prenantes ne font que renforcer davantage notre système électoral qui a fini de faire ses preuves.

« L’appel du Chef de l’État réitéré à plusieurs occasions nous invite à œuvrer ensemble pour :

- la tenue d’une élection présidentielle transparente et apaisée ;

- la préservation de la paix et de la stabilité ;

- la préservation de la cohésion nationale au Sénégal ;

- la préservation de la démocratie, des valeurs de la République et de l'État de droit.

L’ALPDS soutient la régularité de la croissance économique de notre pays et appelle à un dialogue inclusif et constructif qui met en avant le développement économique et social du Sénégal.

L’ALPDS milite pour un Sénégal qui continue de faire preuve d’un génie exceptionnel.

L’ALPDS continue de solliciter les prières de nos illustres guides religieux afin d’éclairer encore notre chemin vers l’émergence dans la sérénité, l’équité et la responsabilité », lira-t-il dans son communiqué.

Mayoro a profité de l’occasion pour lancer et encourager une large concertation des différentes forces vives du Sénégal, pour un Sénégal meilleur...