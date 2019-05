Dialogue national : Arona Coumba Ndoffène Diouf opte pour une femme neutre et indépendante

Le ministre conseiller sur le dialogue national pense que c'est une exigence démocratique et que toutes les parties prenantes qui aspirent à une paix devraient se retrouver autour d'une table pour discuter. Arona Coumba Ndoffène Diouf sur le profil de la personnalité qui doit diriger ces concertations, opte pour une femme neutre et indépendante, car selon lui, les femmes ont plus une vision du sens de l'avenir. Il était l'invité de l’émission Café Ramadan.