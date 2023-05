Déthié Fall: « Le Sénégal est marqué par un stress social sans précédent… »

Le leader du parti républicain pour le progrès a clôturé le séminaire programmatique des cadres du PRP qui a été l’objet de débattre et de décliner un projet pour les perspectives politiques du Sénégal. Déthié Fall qui tient le discours de clôture, a également fait le point sur la politique du régime de Macky Sall à qui il ne fait pas de cadeau.



« Le constat est connu de tous, et peu honorable pour notre pays de par son histoire et son passé glorieux, ses ressources inestimables, sa potentialité. Aujourd’hui le Sénégal est marqué par un stress social sans précédent. 34% parmi nous sont dans une situation de pauvreté. Plus de 06 millions ne parviennent pas à avoir le minimum de 1000 francs par jour ». D’après le candidat déclaré à la prochaine présidentielle, l’économie, malgré une croissance élevée, ne nous profite pas. « Nos ressources naturelles, minières, hydrauliques, maritimes, foncière, quoique nombreuses, ne nous profitent toujours pas ».





Selon le polytechnicien, l’agriculture toujours saisonnière. L’élevage toujours festif et une difficulté d’accéder aux structures de santé et de bénéficier de soins de qualité. A côté de ces problèmes, l’école publique qui n’attire plus, n’éduque plus et ne fait plus rêver son intrant essentiel : l’enseignant.





« Lors du 26 février 2023, j’avais solennellement manifesté à mes compatriotes et aux hôtes vivants parmi nous de ma volonté d’être le 5e président de la République du Sénégal, si les sénégalais me faisaient confiance au soir du 25 février 2024 pour engager, ensemble, la véritable construction de notre pays pour avoir, enfin, un Sénégal où il fera bon à vivre » déclare le candidat Déthié Fall.