Détention illégale d’arme et tentative de meurtre: Le rappeur Dof Ndeye face au procureur ce mardi

Sous le coup d'un avis de recherche émis par la gendarmerie de Kaolack le 20 juin dernier, Alassane Diallo alias «Doff Ndèye » a été cueilli hier, vers 6 heures du matin, à Nguékhokh. « Il est recherché pour détention illégale d'arme et tentative de meurtre » selon Libération qui rappelle que le mis en cause, recherché quelques jours entre la Médina, Grand-Yoff et Keur Massar, a été transféré à Kaolack où ont eu lieu les faits en cause. Ce mardi il sera présenté au procureur.







Dans une vidéo devenue viral à travers les réseaux sociaux, «Doff Ndèye », couteau à la main, poursuivait un individu à qui il a administré plusieurs coups de couteau.