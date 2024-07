Détention de Bah Diakhaté : Une délégation de l’APR chez la famille de l’activiste

Une délégation de responsables de l’Apr conduite par l’ancien ministre des Forces Armées El Hadji Oumar Youm et composée du Président du Groupe Parlementaire BBY Abdou Mbow, des maires Abdoulaye Thimbo et Pape Ndong, de la député Aïda Sougou, de Rama Macky et de plusieurs responsables de Pikine, a rendu visite ce lundi à la famille du détenu Bah Diakhaté.







La délégation a été reçue par le père de ce dernier entouré des membres de la famille. L’objectif était de venir apporter le soutien de l’APR à la famille et de profiter de l’occasion pour demander la libération sans condition du détenu politique qu’est Bah Diakhaté. La famille qui s’est montrée digne devant l’épreuve en a profité pour remercier le président Macky Sall et tous les camarades de l’Apr pour le soutien apporté à leur fils.