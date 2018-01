Des socialistes de France dénoncent l’exclusion de Khalifa Sall et Cie

La liste des frustrés suite à l’exclusion de 65 socialistes par le bureau politique du Ps continue de s’allonger. Après la sortie de l’aile dure des souteneurs du maire de Dakar, en l'occurrence Barthélémy Dias et Cie qui, se sont rebellés après l’annonce de leur exclusion, la coordination Ps de France est montée à son tour au créneau pour s’indigner d’une telle décision. Pour elle, «le moment choisi pour cette décision révèle au grand jour la complicité agissante qu’entretient l'homme politique le plus détesté de l'histoire du Sénégal: Ousmane Tanor Dieng avec Macky Sall dans la cabale ourdie contre le camarade Khalifa Ababacar Sall, député-maire de Dakar». Par cette décision «cynique», la coordination du Ps France considère que la direction du parti perd tout sens de la responsabilité, de la camaraderie et de la solidarité légendaires au socialisme. Pis, indiquent ces pro- Khalifa Sall, «l'exclusion de camarades, parmi les plus légitimes, les plus représentatifs, sonne comme un trait caractéristique de plus, de l'ère Ousmane Tanor Dieng marquée par l'élimination de plusieurs générations d'éminents responsables rendant la présence du parti insignifiante dans plusieurs localités.