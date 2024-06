Derby Mauritanie- Sénégal : Idrissa Gana Gueye n’envisage rien d’autre que la gagne !

Le derby entre le Sénégal et la Mauritanie se profile à l'horizon, et Idrissa Gana Gueye a clairement affiché ses ambitions pour cette rencontre. Le milieu de terrain sénégalais ne cache pas son désir de s'imposer ce dimanche (16h00 gmt) à Nouakchott, avec ses coéquipiers, face à leur voisin. Un derby électrique qui s’inscrit dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



« C'est un match important pour nous », a d’emblée déclaré Gana. « Avec tout le respect que nous avons pour la Mauritanie, si nous faisons ce qu’il faut on doit normalement faire un bon résultat. Ils ont une bonne équipe, cela ne sera pas facile mais nous sommes concentrés et déterminés. Nous allons tout mettre en œuvre pour décrocher la victoire» a fait savoir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.



Le Sénégal, qui a dû se contenter d'un match nul (1-1) contre la RD Congo lors de la précédente journée, sait qu’une victoire est primordiale pour rattraper le Soudan, leader provisoire du groupe B avec 7 points soit deux de plus que le Sénégal.



« Ce résultat décevant contre la RD Congo doit nous servir de leçon », a déclaré le milieu de terrain. Certes, il y a eu de la frustration suite au match nul (1-1) concédé il y a quelques jours à Dakar. Mais d'après Gana, « le groupe est motivé, et les jeunes joueurs sont extrêmement déterminés à se qualifier et à nouveau goûter à une phase finale de Coupe du Monde", a-t-il lancé ce samedi, en conférence de presse d'avant-match.