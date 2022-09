Département de Podor : Le président Macky Sall redistribue les cartes ?

Après les changements opérés dans le nouveau gouvernement avec la nomination de l’ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Cheikh Oumar Hann au département de l’éducation et de l’ancien ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo comme son directeur de cabinet, le président Macky Sall, le préside poursuit le réaménagement au sein de la mouvance dans le département de Podor avec la nomination de Mountaga Sy au port autonome de Dakar. Une nomination qui sonne comme une nouvelle redistribution des cartes entre les responsables de la mouvance à Podor.

Si l’on sait que le port autonome de Dakar est un département très stratégique qui offre diverses opportunités, la nomination de Mountaga Sy pourrait être analysée à cet effet comme une redistribution des cartes dans le département de Podor avec comme objectif le renforcement politique du maire d’Aéré Lao afin de l’amener à étaler ses forces et ses bases dans tout le département face aux leaders politiques incontestés du département à l’occurrence Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hann. D’autant plus que les changements opérés par le chef de l’Etat Macky Sall en nommant Abdoulaye Daouda Diallo comme son fkre de cabinet et de Cheikh Oumar Hann au ministère de l’éducation pourrait bien contribuer à réduire leurs forces politiques.



Leaders incontestables dans le département de Podor, Cheikh Oumar Hann et Abdoulaye Daouda Diallo ont étalé leur force politique dans le département de Podor. Ancien ministre de l’intérieur de 2013 à 2019 puis ministre des finances et du plan de 2019 à 2022, Abdoulaye Daouda Diallo a tissé au fil du temps une force politique faisant de lui un leader incontesté dans le département de Podor. Cela grâce au poste stratégique qu’il a eu à gérer dans le gouvernement du président Macky Sall. Mais cette force politique pourrait aussi diminuer avec les changements intervenus dans le nouveau gouvernement.

Ce qui ne demeure pas moins aussi pour l’ancien ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ancien directeur du COUD, Cheikh Oumar Hann a dirigé le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un département très stratégique qui a beaucoup contribué d’ailleurs à son rayonnement politique avec la mise en place d’une base solide dans son fief à Ndioum et un peu partout dans le département de Podor. Reste à voir si les changements intervenus avec la formation du nouveau gouvernement n’auront pas un impact sur son poids politique. L’un comme dans l’autre cas, avec sa nomination directeur générale du port autonome de Dakar, Mountaga Sy risque de jouer au trouble fête dans le département de Podor…