Démission de Idy du CESE : Modou Fall crache ses vérités et déplore le fait que l'APR à Thiès soit mis en rade au profit des alliés de BBY

Aussitôt après la déclaration d'Idrissa Seck sur démission du CESE et de ses ministres, Modou Fall, coordonnateur des "Patriotes de l'APR à Thiès, focus Macky 2024", est monté au créneau pour tirer à boulets rouges sur le leader du parti Rewmi.

"Son départ, c'est ce qu'il y a de mieux. Lorsque qu'il est venu dans le BBY, nous avons tous pensé qu'il était un plus pour BBY. Mais, nous avons constaté qu'à Thiès, à Touba jusqu'au Saloum où le président Idrissa Seck avait plus de force, nous avons lamentablement perdu", regrette-t-il. Pour lui, l'entrisme d'Idrissa Seck dans le gouvernement a permis à ce dernier de se refaire une santé financière. "Lors de son arrivée, c'était très difficile pour lui et pour le Rewmi. Le Président Macky Sall lui a donné des ministères pour lui et ses millitants. Cela leur a permis de pouvoir se repositionner sur l'échiquier politique du Sénégal", a-t-il précisé. Non sans faire remarquer : "Après ces retrouvailles avec Idy, le Président de la République a tout donné au parti Rewmi au détriment de l'APR". Et d'ajouter : "Je leur avais dit que cette collaboration, c'est par respect au Président, Macky Sall que nous l'avons acceptée."

Même si Idy est d'avis qu'il n'y a pas de deal entre lui et Macky, pour Modou Fall leur collaboration reste un mystère pour les Sénégalais. Aussi, estime-t-il, "si Idy souhaite la stabilité du Sénégal, il doit épauler le Président Macky Sall".

Cependant, les militants et sympathisants du coordonnateur des "Patriotes de l'APR à Thiès, focus 2024" lancent également un appel au Président Macky Sall pour plus de considération à l'endroit de Modou Fall. Qui, selon eux ne ménage aucun effort pour les appuyer avec ses maigres moyens...